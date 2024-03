Nya rekord för både guld och bitcoin

Publicerad 5 mars 2024 kl 19.30

Ekonomi. Guldpriset fortsatte som väntat att stiga när den internationella termins­handeln öppnade på måndagen och terminspriset för april nådde 2.151 dollar per troyuns under tisdagen, vilket var nytt rekord. Även bitcoin slog ett nytt prisrekord under dagen.