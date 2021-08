Paludan i blåsväder för sexchatt med pojkar

Den danske politikern ska i video- och ljudupptagningar med unga pojkar ha omfattande sexsamtal med barnen, som i konversationerna uppger sig vara så unga som 13 år.

Samtalen har ägt rum på en så kallad ”server” på Discord som Paludan startade förra året. Syftet med servern uppgavs då vara att informera om Stram Kurs politik. Där har Paludan enligt Ekstrabladet suttit inloggad och pratat med unga pojkar, för det mesta ”sent på kvällen och långt in på natten”.

I flera fall handlar det enligt Ekstrabladet om diskussioner om sex med våldsinslag.

En jurist säger till Ekstrabladet att den 39-årige politikerns chattande är olagligt, om det kan visas att ungdomarna är under 15 år. Under fredagen polisanmäldes Paludan av Rädda Barnen.

"Rädda Barnen kan bekräfta att organisationen har gett in en polisanmälan i ärendet. Rädda Barnen har tagit del av delar av det material som Ekstra Bladet har och har bedömt att en del av innehållet kan vara olagligt och förnedrande", skriver organisationen i ett uttalande som återges av Ekstrabladet.

Paludan själv anser emellertid att han inte har gjort något olagligt eller olämpligt.

"Om jag har sagt något med sexuellt innehåll så har det varit i kanaler som är avsedda för 15-åringar och äldre. Kanaler där sexuella handlingar kan omtalas fritt förutsätter att användarna har uppgivit att de har fyllt 15", skriver Paludan i en kommentar som han har publicerat på Facebook.

Den danske politikern och provokatören är framförallt känd för att ha genomfört ett stort antal anti-muslimska manifestationer i Danmark. I sina uttalanden om islam har Paludan ofta lyft fram att religionens grundare och profet Muhammed skulle ha varit pedofil.

Paludan har enligt gaymagasinet Out & About haft ett konto på sajten boyfriend.dk som är Danmarks största kontaktforum för homosexuella. Kontot registrerades 2005 samtidigt som Paludan i en dagbok han förde på nätet berättade att han sökte "nya vänner och kärlek". I dagboken skrev Paludan i ett tidigt inlägg att han inte visste om han var homosexuell, samtidigt som han berättade att han sett "tre obegripligt läckra pojkar på ca 18 år" under ett besök på en gayklubb i Köpenhamn. I en senare anteckning skriver Paludan att han "är glad över att han nu erkänt sin sexuella läggning".

Rasmus Paludan kom nästan in i Folketinget vid förra valet och tar emot ett årligt partistöd på två miljoner från danska staten.

Enligt Samnytt planerar Paludan att komma till Sverige nästa vecka. Han ska då besöka ett antal invandrartäta förorter till Stockholm och hålla tal på ett torgmöte som arrangeras av Alternativ för Sverige.