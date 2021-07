"Postapokalyptiska" scener i kaosets Sydafrika

I slutet av förra veckan beslutade en domstol att döma Sydafrikas tidigare president Jacob Zuma till 15 månaders fängelse för domstolstrots.

Jättelika svarta folkmassor drar nu omkring och visar sitt missnöje genom att plundra, slå sönder och tända eld på allt som kommer i deras väg.

Våldet började i Zumas hemprovins men har sedan spridit sig genom det mångkulturella landet.

Militären har satts in för att bekämpa de vilda mobbarna. Hittills har åtminstone sex personer dödats och 219 gripits, skriver Sky News. Ett stort köpcentrum har bland annat brunnit upp.

Filmer som skildrar kaoset i Sydafrika sprids nu på sociala medier. En video visar bland annat hur beväpnade civilpersoner, som uppges vara indier i Durban, står och skjuter mot upploppsmakare med gevär.

Jacob Zuma dömdes för domstolstrots efter att vägrat framträda inför en kommission som utreder honom för omfattande korruption under hans tid som Sydafrikas president 2009–2018. Den idag 79-årige politikern är känd för sin kamp mot de vita under den så kallade apartheid-tiden. Han har bland annat berättat om hur han använde häxkonster som voodoo mot de vita under denna kamp.

JUST IN - Armed citizens fire on rioters in Durban, South Africa. pic.twitter.com/2CqNacAnz2 — Disclose.tv (@disclosetv) July 12, 2021