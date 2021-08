Talibanernas svar om censur: "Fråga Facebook istället"

Ordväxlingen skedde under talibanernas uppmärksammade presskonferens på tisdagen.

Rörelsens talesman Zabihullah Mujahid uppgav under pressträffen bland annat att talibanerna inte kommer att hämnas på tolkar och andra som har arbetat för ockupationsmakterna.

Han utlovade också att fria privata medier skulle tillåtas i den nya talibanstaten.

Men när Mujahid fick frågan om yttrandefrihet av en journalist vände han på frågan.

– Den frågan borde ställas till de personer som påstår sig främja yttrandefrihet men som inte tillåter att all information publiceras. Fråga Facebook, sade han.

The Taliban spokesman got a question about freedom of speech and he said the question should be asked to US companies like Facebook who claim to promote it while still censoring pic.twitter.com/woXd5RRCWK

— Liam McCollum (@MLiamMcCollum) August 17, 2021