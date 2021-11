Europarådets kampanj: "Slöja är frihet"

Den uppmärksammade kampanjen kommer från Europarådets "inkluderings- och anti­diskrimi­nerings­divison“.

I en kampanjvideo på Twitter visas en rad kvinnor upp, först utan slöja och sedan med slöja.

"Skönheten ligger i mångfalden, likt friheten i jihab", skriver mångfaldsdivisionen.

"Bidra till fred och acceptera slöjan", lyder budskapet vidare.

Den iranska kvinnorättsprofilen Mina Ahadi är en av dem som är kritiska till Europarådets tilltag. Hon kallar kampanjen för ett "slag i ansiktet" för kvinnor som kämpar för att slippa bära slöja.

– De västerländska feministerna har fortfarande inte förstått vad hijaben egentligen betyder. Det är inte bara ett plagg, det är en tydlig kränkning av kvinnors rättigheter och står för förtryck, säger Mina Ahadi till Bild.

