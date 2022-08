FBI fick Facebook att censurera Hunter Biden-avslöjandet

Det var tabloiden New York Post som strax före presidentvalet i USA 2020 avslöjade innehållet på Hunter Bidens laptop.

På datorn fanns detaljerade uppgifter om presidentsonens korrupta internationella affärer i länder som Ukraina och Kina, med direkta kopplingar till Joe Biden.

Men när det spektakulära avslöjandet publicerades svarade de sociala mediejättarna omedelbart med sträng censur. Twitter förbjöd spridning av nyheten och stängde av New York Posts konto, medan Facebook lade in en spärr för spridningen av artikeln.

En tidigare undersökning har visat att Donald Trump skulle ha vunnit valet om nyheten inte censurerats och mörkats av de amerikanska mediebolagen.

Facebooks grundare och vd Mark Zuckerberg fick frågor om censuren av Biden-skandalen när han deltog i Joe Rogans podcast på torsdagen.

Han berättade att upprinnelsen till det hela var ett besök från den vänsterorienterade federala polismyndigheten FBI.

– Bakgrunden är att FBI kom till oss och sa att vi behövde ha hög beredskap. De sade att det hade varit mycket rysk propaganda i valet 2016 och de hade förvarnats om att man skulle släppa något i den här stilen. Vi skulle vara vaksamma, sade han.

Zuckerberg fortsatte:

– Jag tänkte att om FBI – som jag fortfarande ser som en legitim institution i det här landet – kommer till oss och säger att vi måste vara på vår vakt, då vill jag ta det på allvar.

Joe Rogan frågar då Zuckerberg om FBI specifikt pekade ut Hunter Biden-historien i detta sammanhang.

– Jag minns inte om det var det specifikt, men handlade om något i den stilen, säger Mark Zuckerberg.

BREAKING: Mark Zuckerberg tells Joe Rogan that Facebook algorithmically censored the Hunter Biden laptop story for 7 days based on a general request from the FBI to restrict election misinformation. pic.twitter.com/llTA7IqGa1

— Minds (@minds) August 25, 2022