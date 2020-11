Mobb attackerade Trump-docka

Det var efter att den utdragna rösträkningen visat att Joe Biden fått ett tydligt övertag i Pennsylvania som de stora amerikanska medierna på lördagen gick ut och utropade vänsterkandidaten som segrare i USA:s presidentval.

Donald Trump anklagar dock motståndarna för valfusk och pekar på en rad oegentligheter. Demokraterna i Pennsylvania hade dagar innan valet lyckats ändra reglerna så att poströster kunde samlas in och räknas även efter valdagen, vilket ledde till att Biden sent under rösträkningen fick ett övertag mot Trump i delstaten. Det finns anklagelser om att poströster som lagts efter valet stämplats om så att det ser ut som om de skickats på valdagen.

Man anklagar också Demokraterna för att ha hindrat republikanska valobservatörer från att kunna övervaka rösträkningen på ett betydelsefullt sätt. Istället fick observatörerna stå och titta på rösträknarna på långt avstånd, med hänvisning till coronaviruset.

Trump-anhängare samlades på lördagskvällen i centrala Philadelphia för att demonstrera mot vad de beskriver som en "stöld" av presidentposten genom valfusk.

Samtidigt samlades även folkmassor för att fira att Joe Biden utropats som segrare. Utanför stadshuset i Philadelphia ropade vänsteraktivisterna "Fuck Donald Trump!" rapporterar Breitbart.

Man turades också om att slå och sparka på en uppblåst docka föreställande presidenten.