– Vi ser väldigt allvarligt på det som hänt, säger Claes Bertilsson, presschef på SR, i en kommentar.

Det var på lördagen som någon tog över Ekots twitterkonton, Ekot nyheter, Sveriges radio Ekonomi och Sveriges radio politik.

Budskap som "ok so listen i hate niggers thats all" lades upp på den statliga radiojättens sidor.

Enligt Bertilsson kommer händelsen att polisanmälas. Han uppgav sent på lördagskvällen att man arbetade för att få upp kontona, som stängdes av efter kapningen, igen.