Rapport: Zuckerbergs miljarder köpte valsegern åt Biden

De två så kallade NGO:erna Center for Technology and Civic Life (CTCL) och Center for Election Innovation and Research (CEIR) fick motsvarande drygt 3,6 miljarder kronor av Mark Zuckerberg och hans fru Priscilla Chan inför presidentvalet 2020.

Organisationerna använde pengarna för att vidta olika åtgärder som syftade till att få fler att rösta – i kommuner där Demokraterna har ett starkt stöd. Det var tre gånger mer sannolikt att sådana kommuner fick ta del av stödet än kommuner där en majoritet röstade på Trump, enligt analysen av valforskaren William Doyle.

Det demokratiska partiet fick i samband med valet ett uppsving i de viktiga vågmästarstaterna tack vare införandet av exempelvis poströstning, ett alternativ som främst vänsterväljare valde att utnyttja under coronapandemin,

Insatsen från Facebook-grundaren ledde "förmodligen" till att Joe Biden till slut fick tillräckligt många väljare för att besegra den då sittande presidenten Donald Trump, enligt analysen.

Den nya rapporten har fått flera topprepublikaner att reagera, skriver Daily Mail.

– Så Zuckerberg spenderade över 400 miljoner dollar så att dessa, citat, ideella organisationer kunde, citat, hjälpa till med valadministration, sade Floridas guvernör Ron DeSantis på en pressträff.

Senator Ron Johnson uppger att han ifrågasätter om Zuckerbergs inblandning i valet ens var laglig.

– Är våra val till salu? Köpte Mark Zuckerberg presidentvalet i Wisconsin? säger Rand Paul, senator från Kentucky, enligt Daily Mail.