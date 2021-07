Sydkoreansk tv-kanal ber om ursäkt för "olämpliga" OS-bilder

Det är Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) som har kritiserats för sitt drag under invigningsparaden på Olympiastadion i Tokyo.

Bland annat representerades Italien av en bild på en pizza och Norge av en rökt lax.

Andra bilder var dock mer kontroversiella – bland annat illustrerades Haiti med ett fotografi på ett vilt gatuupplopp med brinnande och rykande bildäck i bakgrunden. För Ukraina visades en bild på det totalhavererade och utbrunna kärnkraftverket i Tjernobyl.

När de svenska idrottarna kom in på arenan visades en bild på Europa med Sverige inringat. Sverige beskrevs som "utvecklat välfärdsland". Här blev dock ett tecken fel så att det istället för "utvecklat land" stod det "soppa på koblod" på koreanska.

Sweden: said it was the "developed country of welfare" but made a typo in "developed country" (선진국) and wrote "선지국" which is cow blood soup, a Korean delicacy.



One more thing: MBC also indicated the GDP and vaccination rate for each country, leaving netizens baffled. pic.twitter.com/1V3XhVBU0u

— Raphael Rashid (@koryodynasty) July 23, 2021