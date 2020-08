Trump: Biden är extremvänsterns "trojanska häst"

USA:s president Donald Trump gick hårt åt sin motståndare i det kommande presidentvaletl i november.

Demokraternas kandidat Joe Biden utgör ett hot mot hela landet, hävdade Trump.

– Joe Biden är ingen räddare av Amerikas själ. Han är förstöraren av amerikanska jobb och om han får chansen kommer han förstöra USA:s storhet, förklarade den sittande presidenten i sitt tal på Republikanernas konvent i natt.

Enligt Trump har vänsterkandidaten under sin karriär lurat amerikanska arbetare och sedan flyttat jobben till Kina.

– Han har använt hela sin karriär för att outsourca deras drömmar och jobb. Han har öppnat gränsen och skickat deras barn till ändlösa krig.

– Jag har använt de senaste fyra åren till att återställa den skada som Joe Biden orsakat de senaste 47 åren. Han har stått för några av de mest katastrofala besluten under vår livstid. Han har tillbringat hela sin karriär på fel sida av historien.

– Joe Bidens agenda är "Made in China", min är "Made in the USA", påpekade Trump.

Donald Trump gick så långt som att jämföra Biden med en vänsterextrem infiltratör.

– Joe Biden är en trojansk häst för socialismen. Om han inte klarar av att stå emot mot den radikala vänstern, hur ska han då kunna stå upp för folket? Det kan han inte. Tro inget annat, om Joe Biden får makten, kommer extremvänstern avfinansiera polisen över hela landet, de kommer att reducera polisen, de kommer få alla städer att se ut som Portland. Ingen kommer vara säker i Bidens Amerika. Men min administration kommer alltid stå bakom lag och ordning.