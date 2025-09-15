Väpnad gaymilis utreds för mordet på Kirk

Enligt källor till New York Post granskas bland annat en organisation kallad Armed Queers SLC, en milisliknande HBTQIP-grupp som misstänkt kort efter dådet stängde ner sitt Instagramkonto.

Även grupper inom spelplattformen Steam nämns i utredningen.

Flera inlägg på sociala medier, som publicerats dagarna före attacken, antyder att personer kan ha haft kännedom om vad som skulle ske.

I ett inlägg den 9 september, som Fria Tider rapporterat om tidigare, skriver en mexikansk transvestit:

"Charlie Kirk kommer till mitt universitet i morgon, jag hoppas verkligen att någon förångar honom bokstavligen."

Gärningsmannen Tyler Robinson sitter häktad misstänkt för mordet. Vid tidpunkten för dådet ska han enligt guvernör Spencer Cox ha varit ”djupt indoktrinerad i vänsterideologi”.

Robinson levde tillsammans med sin partner Lance Twiggs, en man som genomgår ett könsbyte.

Guvernören uppger i CNN:s ”State of the Union” att Twiggs samarbetar fullt ut med myndigheterna och inte misstänks för inblandning.

Charlie Kirk, 31, grundare av Turning Point USA och en välkänd Trump-allierad, sköts i halsen när han svarade på en fråga om masskjutningar med kopplingar till HBTQIP-rörelsen.