Väpnad gaymilis utreds för mordet på Kirk

Publicerad 15 september 2025 kl 09.56

Utrikes. Amerikanska myndigheter utreder om vänsterextrema nätverk kände till mordplanerna på Charlie Kirk, som sköts ihjäl vid ett universitetsframträdande i Utah den 10 september. Spåren pekar mot både lokala grupper och nätforum.

Enligt källor till New York Post granskas bland annat en organisation kallad Armed Queers SLC, en milisliknande HBTQIP-grupp som misstänkt kort efter dådet stängde ner sitt Instagramkonto.

Även grupper inom spelplattformen Steam nämns i utredningen.

Flera inlägg på sociala medier, som publicerats dagarna före attacken, antyder att personer kan ha haft kännedom om vad som skulle ske.

I ett inlägg den 9 september, som Fria Tider rapporterat om tidigare, skriver en mexikansk transvestit:

"Charlie Kirk kommer till mitt universitet i morgon, jag hoppas verkligen att någon förångar honom bokstavligen."

Gärningsmannen Tyler Robinson sitter häktad misstänkt för mordet. Vid tidpunkten för dådet ska han enligt guvernör Spencer Cox ha varit ”djupt indoktrinerad i vänsterideologi”.

Robinson levde tillsammans med sin partner Lance Twiggs, en man som genomgår ett könsbyte.

Guvernören uppger i CNN:s ”State of the Union” att Twiggs samarbetar fullt ut med myndigheterna och inte misstänks för inblandning.

Charlie Kirk, 31, grundare av Turning Point USA och en välkänd Trump-allierad, sköts i halsen när han svarade på en fråga om masskjutningar med kopplingar till HBTQIP-rörelsen.

