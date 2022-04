Google tvingar svensk media mörka ukrainska krigsbrott

Enligt meddelande från "Google Ad Manager-teamet" som Fria Tider och andra medier har fått kommer nätjätten att stänga av annons­intäkterna för medier som rapporterar bland annat om hur Ukraina "medvetet anfaller sina egna medborgare".

Medierna får heller inte publicera opinionsinnehåll som tar kriget i försvar.

Allt innehåll som "utnyttjar, avfärdar eller förespråkar kriget" leder till att tidningens intäkter tas bort av Google.

"Do the right thing"

Google grundades 1998 av det amerikanska radarparet Larry Page och Sergey Brin. Grundarna insåg att bolaget skaffat sig mycket makt och antog mottot "Don't be evil" som företagets viktigaste interna policy.

År 2015 avskaffades "Don't be evil" av den nya bolagsledningen som istället införde det vänsterbetonade "Do the right thing" som överordnat motto. IT-jätten har därefter inriktat sig på att få folk att tycka och tänka rätt världen över, ofta genom att strypa det politiska samtalet, motverka yttrandefriheten och dra in intäkterna för publicister som ifrågasätter den internationella vänstern.