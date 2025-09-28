Analysen: Google bluffar bara om avskaffad censur – "använd X"

Publicerad 28 september 2025 kl 15.11

Utrikes. Den konservativa tyska opinionsbildaren Naomi Seibt kritiserar YouTube efter att dess ägare Google gjort en uppmärksammad pudel i USA:s kongress och bett om "ursäkt" för sin tidigare censur. Seibt menar att Google aldrig på allvar har bytt kurs utan fortsätter att utestänga oliktänkande precis som innan.

– Jag vet inte hur det är med dig men jag kommer inte börja simpa för YouTube igen. Det skeppet har seglat och det har sjunkit. Jag är helt lojal med X och det finns en väldigt god anledning till det: Den kallas yttrandefrihet, säger Seibt i en ny video.

Hon hänvisar till att YouTube nyligen stoppat profiler som Alex Jones och Nick Fuentes från att återvända till plattformen, uppenbart av politiska skäl.

– De påstår att den som blivit blockerade inte får en andra chans. Det står i direkt motsats till deras ursäkt. Så den stämmer inte. Jag tycker personligen att även Nick Fuentes ska få säga vad han vill. Det är yttrandefrihet och jag vill att alla ska kunna lyssna, säger hon.

Seibt avfärdar begreppet "hatpropaganda".

– Kalla det hatpropaganda, jag bryr mig inte. Vi har sett verkligt våld från vänstern. Charlie Kirk dödades av våldsamma vänsterextremister. Ord är inte våld.

Hon jämför också med situationen i Europa.

– I Tyskland har vi "paragraf 188" som förbjuder oss att ens säga något riskerar att äventyra en politikers goda anseende. Det låter galet för amerikaner, men det är sant. Om du vill kalla mig rasist eller nazist så gör det. Jag kommer inte att försöka censurera dig, men jag kommer att säga att du har fel, säger hon.

Störst kritik riktar Seibt mot EU och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

– Alla som talade om covid, särskilt de som kritiserade vaccinernas effektivitet, blev censurerade och nedstängda på YouTube. Jag är ett exempel: Min kanal stängdes över en natt. Jag fick tre varningar på en gång för vaccinvideor som ingen ens hade sett, säger hon.

Hon berättar att hon försökte få till en rättslig prövning under pandemin.

– Jag tog fallet till domstol och ansökte om ett interimistiskt beslut. Men domstolen avslog för de ansåg att det inte fanns någon brådska. De hade fel. Vi vet nu mycket om biverkningarna. Det är inte längre någon hemlighet. YouTube tvingades återställa material, men först närmare tre år senare. Detta är ett brott mot mänskligheten, säger Seibt.

Enligt henne agerade plattformen direkt på order från EU.

– Europeiska unionen instruerade YouTube att ta ner videor som kritiserade vaccinerna. Hur många liv hade kunnat räddas? Jag vill knappt tänka på det. Därför bad jag min vän i Alternativ för Tyskland, Europaparlamentarikern Peter Bistron, att lämna in en officiell begäran till EU, säger hon.

Seibt är övertygad om att utvecklingen kommer vända.

– Om vi sätter tillräcklig press på YouTube och avslöjar deras skandalösa affär med EU och Bidenadministrationen så har vi en chans att ersätta dem och få nya sociala medier att bli mainstream. Yttrandefriheten kommer att vinna. Goda tider är på väg. Fortsätt kämpa! säger hon.

