Sju års fängelse för unga tech-miljardären

Javice grundade bolaget Frank som lovade att hjälpa studenter med ansökningar om ekonomiskt stöd.

J.P. Morgan köpte bolaget 2021 för motsvarande 1,7 miljarder kronor. Under Frank-eran hamnade hon också på Forbes listning "30 under 30".

Men kundbasen var långt ifrån så imponerande som hon påstod. Enligt AP köpte Javice folks namn och mejladresser från "datamäklare" för att blåsa upp antalet användare från under 300.000 till över fyra miljoner.

Vid rättegången bad hon om ursäkt. Domaren Allen Hellerstein slog fast att åklagarens krav på tolv år var för högt men att försvarets förslag om 18 månader var – ”för lågt”, enligt New York Post.

Hellerstein beslutade att hon ska börja avtjäna sitt straff först efter att överklaganden är avklarade.

Javice lovade i rätten att hon ska sitta av hela fängelsetiden.