Sju års fängelse för unga tech-miljardären

Publicerad 30 september 2025 kl 13.03

Ekonomi. Den unga fintech-entreprenören Charlie Javice dömdes på måndagen till 85 månaders fängelse efter att en federal jury i mars funnit henne skyldig till tre fall av bedrägeri samt konspiration, skriver New York Times.

Javice grundade bolaget Frank som lovade att hjälpa studenter med ansökningar om ekonomiskt stöd.

J.P. Morgan köpte bolaget 2021 för motsvarande 1,7 miljarder kronor. Under Frank-eran hamnade hon också på Forbes listning "30 under 30".

Men kundbasen var långt ifrån så imponerande som hon påstod. Enligt AP köpte Javice folks namn och mejladresser från "datamäklare" för att blåsa upp antalet användare från under 300.000 till över fyra miljoner.

Vid rättegången bad hon om ursäkt. Domaren Allen Hellerstein slog fast att åklagarens krav på tolv år var för högt men att försvarets förslag om 18 månader var – ”för lågt”, enligt New York Post.

Hellerstein beslutade att hon ska börja avtjäna sitt straff först efter att överklaganden är avklarade.

Javice lovade i rätten att hon ska sitta av hela fängelsetiden.

Småsparare "missar tåget" när BRICS-länderna hamstrar guld

Centralbankerna köper – "oavsett pris".. BRICS-länderna har fortfarande en för låg andel guld i sina reserver jämfört med väst, säger Peter Schiff.0 

